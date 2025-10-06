Apple Aktie 908440 / US0378331005
204.44CHF
-0.93CHF
-0.45 %
09:08:30
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.10.2025 08:25:26
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 258.02
|
Abst. Kursziel*:
8.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 258.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
03.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.25
|UK makes new attempt to access Apple cloud data (Financial Times)
|
30.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.09.25
|Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|08:25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|204.44
|-0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|09:17
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|08:32
|
UBS AG
Redcare Pharmacy Sell
|08:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BVB Buy
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|08:14
|
RBC Capital Markets
Hannover Rück Outperform
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sanofi Buy