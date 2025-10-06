Apple 204.44 CHF -0.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT



