Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’482 -0.2%  SPI 17’183 -0.2%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’347 -0.1%  Euro 0.9319 -0.2%  EStoxx50 5’611 -0.7%  Gold 3’948 1.6%  Bitcoin 98’726 0.3%  Dollar 0.7988 0.3%  Öl 65.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Montagvormittag am Rohstoffmarkt
Saint-Gobain plant mittelfristiges Wachstum - Aktie leichter
Redcare Pharmacy-Aktie springt hoch: Erneut kräftiges Wachstum
ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPI Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
200.- Saxo-Deal

Apple Aktie 908440 / US0378331005

204.44
CHF
-0.93
CHF
-0.45 %
09:08:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 08:25:26

Apple Overweight

Apple
204.44 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 258.02 		Abst. Kursziel*:
8.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 258.01 		Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Apple Neutral UBS AG
29.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 204.44 -0.45% Apple Inc.