Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten der Kunden auf die neuen iPhone-Modelle des US-Technologieriesen blieben zwar etwas erhöht im Jahresvergleich, seien aber die zweite Woche in Folge stabil bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





