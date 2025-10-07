Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

204.67
CHF
0.44
CHF
0.22 %
09:27:53
BRXC
08.10.2025 08:55:13

Apple Neutral

Apple
204.67 CHF 0.22%


ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten der Kunden auf die neuen iPhone-Modelle des US-Technologieriesen blieben zwar etwas erhöht im Jahresvergleich, seien aber die zweite Woche in Folge stabil bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 256.48 		Abst. Kursziel*:
-14.22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 256.48 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.22%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

