Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 255.45
|
Abst. Kursziel*:
-13.88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 255.42
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.87%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
01.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend stärker (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|UK makes new attempt to access Apple cloud data (Financial Times)
|
27.09.25
|Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)