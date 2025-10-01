Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

203.82
CHF
1.17
CHF
0.58 %
01.10.2025
BRXC
02.10.2025 07:41:52

Apple Neutral

Apple
203.82 CHF 0.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 255.45 		Abst. Kursziel*:
-13.88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 255.42 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.87%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

