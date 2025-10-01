Apple 203.82 CHF 0.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.