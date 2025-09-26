Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.09.2025 
Boeing Aktie

26.09.2025

Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Für den Dow Jones ging es heute aufwärts.

Chevron
128.81 CHF 3.97%
Kaufen Verkaufen

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.65 Prozent aufwärts auf 46’247.29 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.580 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.327 Prozent auf 46’097.43 Punkte an der Kurstafel, nach 45’947.32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 46’353.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46’051.92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.088 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 26.08.2025, einen Stand von 45’418.07 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 26.06.2025, bei 43’386.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, notierte der Dow Jones bei 42’175.11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.09 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 46’714.27 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3.62 Prozent auf 221.26 USD), Travelers (+ 1.29 Prozent auf 277.76 USD), Merck (+ 1.24 Prozent auf 78.56 USD), Johnson Johnson (+ 1.11 Prozent auf 179.71 USD) und Salesforce (+ 1.03 Prozent auf 243.43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-0.93 Prozent auf 67.22 USD), Apple (-0.55 Prozent auf 255.46 USD), Coca-Cola (-0.47 Prozent auf 65.67 USD), UnitedHealth (-0.43 Prozent auf 344.08 USD) und Chevron (-0.35 Prozent auf 160.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 36’784’128 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.682 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

