Apple Aktie 908440 / US0378331005
203.72CHF
-1.22CHF
-0.60 %
10:30:15
BRXC
07.10.2025 09:38:14
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Seine Datenanalyse des App-Stores von Apple deute auf eine Wachstumsverlangsamung im dritten gegenüber dem Vorquartal hin, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 256.69
|
Abst. Kursziel*:
-14.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 256.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.28%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|203.72
|-0.60%
