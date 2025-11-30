Miner-Daten bestätigen: Bitcoin hat seinen lokalen Boden erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Anleger und Analysten sind immer noch hin und her gerissen, ob der Bärenmarkt begonnen hat, oder ob es sich nur um eine Korrektur am Kryptomarkt handelt. Bitcoin notiert noch bei 90.000 Dollar und damit weit unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar. Die jüngsten On-Chain-Daten liefern allerdings ein deutliches Signal. Bitcoin hat seinen lokalen Boden sehr wahrscheinlich bereits hinter sich gelassen.

Während der Kurs in den letzten Wochen zeitweise auf 80.000 Dollar gefallen ist und viele Anleger von einem erneuten Crash ausgingen, zeigen die Miner-Metriken nun ein ganz anderes Bild. Laut aktuellen Daten von CryptoQuant ist die „Miner Profit/Loss Sustainability“ in einen der tiefsten Unterbezahlungsbereiche des gesamten Zyklus gefallen. Ein Zustand, der in der Vergangenheit fast immer eine klassische Kapitulation und damit eine Bodenbildung markiert hat.

Miner unter Druck

In einem aktuellen Tweet machen Analysten deutlich, wie extrem die Situation tatsächlich geworden ist. Sobald Miner in diesen tiefblauen Bereich geraten, wie er aktuell am Chart ersichtlich ist, bedeutet das, dass ihre Einnahmen nicht mehr ausreichen, um die Betriebskosten langfristig zu decken.

Viele kleinere und ineffizientere Miner müssen in dieser Phase kapitulieren, Anlagen abschalten oder ihre Bitcoin-Bestände liquidieren. Dieser Verkaufsdruck ist einer der letzten Schritte vor einer Trendwende, denn wenn die schwächsten Miner den Markt verlassen, trocknet das Angebot an frisch verkauften Bitcoin aus und genau das ist jetzt passiert.

— CryptosRus (@CryptosR_Us) November 30, 2025

Auffällig ist auch die Wiederholung des Musters. In früheren Zyklen kam es nach extrem überbezahlten Phasen, meist in der Nähe eines lokalen oder globalen Hochs, zu einem langsamen Abbau der Miner-Einnahmen, gefolgt von einer finalen Kapitulationswelle. In den tiefsten Bereichen dieser Unterbezahlung haben sich immer wieder sehr zuverlässige lokale Böden gebildet, von denen aus starke Erholungsphasen starteten.

Dasselbe liess sich bereits 2024 beobachten, als Miner-Einnahmen nach dem Allzeithoch massiv einbrachen und anschliessend ein Boden gebildet wurde. Die aktuellen Daten zeigen nun nicht nur dieselbe Struktur, sie ist diesmal sogar noch ausgeprägter.

80.000 Dollar Marke hält

Bemerkenswert ist ausserdem, dass der Bitcoin-Kurs trotz maximalem Stress im Minersektor weiterhin um die Marke von 80.000 Dollar gehalten hat. Historisch betrachtet ist diese Kombination aus extrem unterbezahlten Minern bei gleichzeitig stabiler Preisstruktur ein besonders starkes Zeichen für eine bevorstehende Trendwende. Solange Bitcoin nicht unter die Zone um 80.000 Dollar fällt, spricht alles dafür, dass die Kapitulation abgeschlossen ist und sich Markt und Miner in die nächste Erholungsphase bewegen.

Für viele Experten ist damit klar, dass der lokale Boden wahrscheinlich bereits drin ist. Die Miner-Daten deuten auf einen klassischen Zyklusübergang hin, weg von der Angstphase, hin zu einer neuen Aufwärtsbewegung. Sollte sich diese Erwartung bestätigen, könnten die kommenden Wochen eine deutlich positivere Marktstruktur einleiten, vor allem wenn zusätzliche makroökonomische Faktoren wie Zinssenkungen oder erneute Kapitalzuflüsse in ETFs hinzukommen. Auch Bitcoin Hyper ($HYPER) dürfte davon stark profitieren.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bei Bitcoin Hyper explodiert die Nachfrage

Während Bitcoin möglicherweise seinen Boden gefunden hat, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, die in einem neuen Aufwärtstrend überdurchschnittlich stark profitieren könnten. Ganz oben auf dieser Liste steht Bitcoin Hyper. Die neue Layer-2-Lösung nutzt die Solana Virtual Machine, um Bitcoin erstmals für schnelle Transaktionen, dApps und DeFi-Protokolle zugänglich zu machen.

Damit wird Bitcoin nicht länger nur zur Wertaufbewahrung genutzt, sondern kann zukünftig auch verzinst, verliehen oder in Liquiditätspools eingebunden werden, was ein potenzieller Gamechanger für den gesamten Markt ist.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die $HYPER-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits fast 29 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Das macht Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten Krypto Presales der letzten Jahre. Noch vor dem Börsenlisting können Anleger $HYPER zum Fixpreis kaufen, während Analysten aufgrund der starken Nachfrage und des ambitionierten Anwendungsfalls eine Kursvervielfachung nach Launch für möglich halten. Sollten Altcoins, wie viele erwarten, in den kommenden Monaten deutlich an Fahrt aufnehmen, könnte Bitcoin Hyper zu den grössten Gewinnern des neuen Zyklus gehören.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

