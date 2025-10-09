Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert am Mittag im Minus

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.32 Prozent auf 46’454.54 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.014 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.102 Prozent auf 46’649.32 Punkte an der Kurstafel, nach 46’601.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’684.41 Punkte, das Tagestief hingegen 46’371.30 Zähler.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0.687 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2025, den Wert von 45’711.34 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 09.07.2025, mit 44’458.30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, stand der Dow Jones noch bei 42’512.00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 47’049.64 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.42 Prozent auf 193.68 USD), Salesforce (+ 1.56 Prozent auf 244.18 USD), UnitedHealth (+ 0.92 Prozent auf 373.31 USD), Merck (+ 0.84 Prozent auf 87.13 USD) und American Express (+ 0.75 Prozent auf 326.24 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-3.94 Prozent auf 216.44 USD), Walmart (-2.26 Prozent auf 100.57 USD), 3M (-2.26 Prozent auf 152.48 USD), Honeywell (-2.18 Prozent auf 205.28 USD) und Sherwin-Williams (-1.56 Prozent auf 332.29 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20’397’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch