Schwacher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich schwächer

Am Donnerstag sank der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 1.56 Prozent auf 6’538.76 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 53.105 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.60 Prozent auf 6’748.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’642.16 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’770.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’534.05 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 2.60 Prozent zurück. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 6’735.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’395.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, stand der S&P 500 bei 5’917.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.42 Prozent nach oben. Bei 6’920.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Walmart (+ 6.46 Prozent auf 107.11 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.87 Prozent auf 737.00 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3.37 Prozent auf 74.75 USD), Erie Indemnity (+ 2.81 Prozent auf 293.06 USD) und Brown-Forman B (+ 2.39 Prozent auf 27.90 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bath Body Works (-24.81 Prozent auf 15.82 USD), Micron Technology (-10.87 Prozent auf 201.37 USD), Robinhood (-10.11 Prozent auf 106.21 USD), Datadog A (-9.49 Prozent auf 159.57 USD) und Western Digital (-8.92 Prozent auf 140.23 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 83’287’086 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch