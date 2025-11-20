Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9289 -0.1%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’077 0.0%  Bitcoin 70’671 -4.0%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.2 -0.8% 
Dow Jones-Marktbericht 20.11.2025 22:33:48

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Dow Jones-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.84 Prozent leichter bei 45’752.26 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.921 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.000 Prozent tiefer bei 46’138.68 Punkten, nach 46’138.77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 46’856.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45’728.93 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2.80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’706.58 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Wert von 44’938.31 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 43’408.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7.93 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 6.46 Prozent auf 107.11 USD), Home Depot (+ 1.46 Prozent auf 291.40 EUR), Travelers (+ 0.83 Prozent auf 287.85 USD), Procter Gamble (+ 0.82 Prozent auf 148.19 USD) und UnitedHealth (+ 0.79 Prozent auf 311.54 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-3.76 Prozent auf 75.44 USD), Boeing (-3.40 Prozent auf 179.38 USD), NVIDIA (-3.15 Prozent auf 180.64 USD), Amazon (-2.49 Prozent auf 217.14 USD) und Nike (-1.93 Prozent auf 61.43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 83’287’086 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.84 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

