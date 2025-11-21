Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.08 Prozent fester bei 46’245.41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.997 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.78 Prozent auf 46’567.51 Punkte an der Kurstafel, nach 45’752.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 45’781.58 Punkte, das Tageshoch hingegen 46’577.50 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1.75 Prozent zurück. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 21.10.2025, mit 46’924.74 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’785.50 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 43’870.35 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 9.09 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 2.94 Prozent auf 97.76 USD), Sherwin-Williams (+ 2.76 Prozent auf 337.06 USD), UnitedHealth (+ 2.71 Prozent auf 319.97 USD), American Express (+ 2.64 Prozent auf 352.89 USD) und Coca-Cola (+ 2.44 Prozent auf 72.95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-1.67 Prozent auf 105.32 USD), Microsoft (-1.32 Prozent auf 472.12 USD), NVIDIA (-0.97 Prozent auf 178.88 USD), Chevron (-0.22 Prozent auf 149.98 USD) und JPMorgan Chase (-0.12 Prozent auf 298.02 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 91’663’608 Aktien gehandelt. Mit 3.925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.79 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch