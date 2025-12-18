ams-OSRAM-Aktie freundlich: Rückkauf von Wandelanleihen geplant

Insgesamt will die Gruppe solche Papiere im Nennwert von bis zu 300 Millionen Euro der total ausstehenden Wandelanleihen von 760 Millionen mit Fälligkeit 2027 erwerben.

Der Rückkaufpreis werde im Rahmen eines Dutch-Auctions-Verfahrens ermittelt, teilte ams-OSRAM weiter mit. Der Preis soll dabei zwischen 94 und 96 Prozent des Nennwerts pro Anleihe liegen. Zudem werde die Gruppe die auf die gekauften Anleihen aufgelaufenen Zinsen zahlen.

Ab Freitag startet laut den Angaben eine Cooling-Off-Periode zum Rückkauf, während derer keine Verkaufsangebote angenommen werden. Sie laufe bis am 9. Januar, während die Rückkauffrist am 12. Januar beginne und am 16. Januar ende. Der Vollzug des Rückkaufs ist am 21. Januar geplant.

Die vom Rückkauf betroffenen Wandelanleihen sind im nicht regulierten Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden auch dort gehandelt.

Im Schweizer Handel steigt die ams-OSRAM-Aktie zeitweise um 0,33 Prozent auf 7,41 Franken.

