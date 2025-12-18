ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Millionenhöhe
|
18.12.2025 11:24:00
ams-OSRAM-Aktie freundlich: Rückkauf von Wandelanleihen geplant
Der Sensoren- und Lampenhersteller ams-OSRAM hat ein Rückkaufangebot für einen Teil der ausstehenden Wandelanleihen lanciert.
Der Rückkaufpreis werde im Rahmen eines Dutch-Auctions-Verfahrens ermittelt, teilte ams-OSRAM weiter mit. Der Preis soll dabei zwischen 94 und 96 Prozent des Nennwerts pro Anleihe liegen. Zudem werde die Gruppe die auf die gekauften Anleihen aufgelaufenen Zinsen zahlen.
Ab Freitag startet laut den Angaben eine Cooling-Off-Periode zum Rückkauf, während derer keine Verkaufsangebote angenommen werden. Sie laufe bis am 9. Januar, während die Rückkauffrist am 12. Januar beginne und am 16. Januar ende. Der Vollzug des Rückkaufs ist am 21. Januar geplant.
Die vom Rückkauf betroffenen Wandelanleihen sind im nicht regulierten Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und werden auch dort gehandelt.
Im Schweizer Handel steigt die ams-OSRAM-Aktie zeitweise um 0,33 Prozent auf 7,41 Franken.
awp-robot/mk/to
Unterpremstätten (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SLI legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
07:16
|EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM kündigt partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR des Nominalwertes seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an (EQS Group)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.12.25
|SLI aktuell: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Zuversicht in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht nach oben. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.