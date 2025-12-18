Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Transaktion 18.12.2025 20:27:36

Swiss Re-Aktie: Swiss Re Capital Markets platziert Katastrophenanleihe

Swiss Re Capital Markets hat eine neue Katastrophenanleihe im Volumen von 400 Millionen US-Dollar für die Farmers Insurance Group platziert.

Die Transaktion wurde über die Zweckgesellschaft Topanga Re Ltd. in Bermuda strukturiert und stelle die bislang grösste Cat-Bond-Emission von Farmers dar.

Mit der Emission rückversichert werden Naturkatastrophen in den USA, darunter benannte Stürme, Erdbeben, Unwetter und Brände, wie die Tochter der Swiss Re am Donnerstagabend mitteilte. Die Absicherung gelte auf Einzelschadenbasis über einen Risikohorizont von vier Jahren.

Die Anleihe besteht den Angaben zufolge aus zwei Tranchen variabel verzinslicher Principal-at-Risk-Notes. Die 300 Millionen Dollar schwere Class-A-Tranche enthalte dabei einen sogenannten Drop-down-Mechanismus. Dieser erlaube es, dass die Anleihe in bestimmten Szenarien eines dritten Schadenereignisses als Wiederherstellungs-Deckung der traditionellen Rückversicherung von Farmers diene. Zudem sei erneut eine vierjährige Subrogationsverlängerung integriert, durch die Investoren stärker von möglichen Rückforderungen profitieren könnten.

Swiss Re Capital Markets fungierte bei der Transaktion als Joint Structuring Agent und Joint Bookrunner. Für Farmers sei es die zweite Cat-Bond-Emission nach der Ersttransaktion im Jahr 2021. Die aktuelle Platzierung unterstreiche die zunehmende Bedeutung kapitalmarktbasierten Risikotransfers für grosse Versicherungsprogramme, heisst es.

uh/

Zürich (awp)

