ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.03
CHF
-0.10
CHF
-1.17 %
20.11.2025
SWX
21.11.2025 07:01:45

ams-OSRAM Hold

ams-OSRAM
7.81 CHF -5.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.30 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.03 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.81 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.22%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse