US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|EZB und US-CPI im Blick
|
18.12.2025 21:21:37
Devisenmarkt im Blick: So notieren Franken, Euro und Dollar
Die Kurse von Dollar, Euro und Franken haben sich am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt.
Der Euro kostete am späten Abend 1,1725 US-Dollar und damit praktisch gleich viel wie am späten Nachmittag. Das USD/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,7941 nach 0,7949 gehandelt, bei EUR/CHF waren es 0,9311 nach 0,9318.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Nach US-Inflationsdaten gab der Dollar kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für die Inflation im Oktober gibt es zudem nicht. Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, meinte ein Analyst.
Im Blick stand an diesem Tag zudem die Leitzinsentscheidung der EZB. Diese tastete wie allgemein erwartet den Zins nicht an. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte ausserdem auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt der Chefvolkswirt einer Bank. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage", glaubt er.
awp-robot/ls/
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.6300
|0.0190
|0.01
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9308
|
-0.32
|Türkische Lira
|
53.8065
|
0.18
|Baht
|
39.5668
|
-0.01
|Bitcoin - US Dollar
|
84905.8592
|
-1.34
|Real
|
6.9532
|
0.19
|US-Dollar
|
0.7941
|
-0.18
|Zloty
|
4.5165
|
0.12
|Euro - US Dollar
|
1.1723
|
-0.16
|Ripple - US Dollar
|
1.8065
|
-2.95
|Forint
|
416.6353
|
0.04
|Bitcoin - Euro
|
72436.5847
|
-1.17
|Ripple
|
0.697
|
3.19
|Rubel
|
100.6724
|
-0.51
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso Gewinne verzeichnet. Die US-Börsen notierten teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.