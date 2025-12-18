Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.332,43 US-Dollar und damit -0,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.338,96 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,25 Prozent auf 65,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 66,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 1.925,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.907,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 4,26 Prozent auf 1.715,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.645,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,68 US-Dollar) geht es um -1,43 Prozent auf 59,79 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 0,38 Prozent auf 56,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 55,94 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,13 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,63 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 3,14 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,75 Prozent auf 2,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,30 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,41 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,31 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 4,92 Prozent auf 1,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,70 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,58 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,64 Prozent.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,03 Prozent auf 298,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 298,20 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,91 Prozent auf 0,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,90 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,02 US-Dollar) geht es um -2,73 Prozent auf 3,91 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 1,30 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,83 US-Dollar.

Nach 15,83 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagabend um -0,19 Prozent auf 15,80 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (56,80 US-Dollar) geht es um -0,93 Prozent auf 56,27 US-Dollar nach unten.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,10 Prozent auf 96,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 96,75 US-Dollar.

Zudem steigt der Reispreis. Um 2,08 Prozent verstärkt sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 9,58 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 9,38 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:10 Uhr gibt der Holzpreis um -1,77 Prozent auf 555,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 565,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch