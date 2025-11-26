Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM

ams-OSRAM
7.81 CHF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 12,50 auf 9,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am bemerkenswertesten bei der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts sei der schwache Ausblick auf das Schlussquartal gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aussagen zum Bereich Auto-LEDs seien recht schwach gewesen, was angesichts jüngster Vorgaben von Wettbewerbern aber nicht überrasche. Die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung von Aktivitäten dürften nicht ausreichen, um den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. Daher steige der Druck für weitere Kostensenkungen./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

