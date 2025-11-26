ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 12,50 auf 9,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Am bemerkenswertesten bei der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts sei der schwache Ausblick auf das Schlussquartal gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Die Aussagen zum Bereich Auto-LEDs seien recht schwach gewesen, was angesichts jüngster Vorgaben von Wettbewerbern aber nicht überrasche. Die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung von Aktivitäten dürften nicht ausreichen, um den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. Daher steige der Druck für weitere Kostensenkungen./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.82 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.81 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.64%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
