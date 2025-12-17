Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'033 -0.2%  SPI 17'881 -0.2%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'150 0.3%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5'742 0.4%  Gold 4'314 0.3%  Bitcoin 69'336 -0.8%  Dollar 0.7986 0.4%  Öl 59.7 1.4% 
Geändert am: 17.12.2025 09:17:25

SMI & DAX starten im Plus -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmakrt legen am Mittwoch leicht zu. In Fernost dominieren die Bullen das Börsengeschehen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt steigt zur Wochenmitte leicht.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI steigen mit leichten Gewinnen in die Sitzung ein.

Am Mittwoch geht es am Schweizer Aktienmarkt ruhig zu. Die Vorgaben aus den USA nach den gestrigen, gemischt ausgefallenen Arbeitsmarktdaten sind mässig. "Die Daten waren zwar schwach, aber wohl nicht schwach genug, um die Fed-Zinswetten für nächstes Jahr zu ändern", kommentierte eine Händlerin.

Der Kalender für den Tagesverlauf ist dünn. So steht hierzulande einzig der KOF-Konsensus auf der Agenda, aus Deutschland könnte der bekannte Ifo-Index auf Interesse stossen. Aus den USA stehen nur wenig marktrelevante Daten an. Der Blick der Anleger richtet sich bereits auf die letzten Highlights in diesem Jahr. Denn am morgigen Donnerstag stehen sowohl die EZB-Zinssitzung als auch Daten zur US-Inflation im Fokus. Und am Freitag könnte der grosse Verfall die Portfolios nochmal etwas durchschütteln.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Mittwoch wieder vorsichtig zu.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,34 Prozent höher bei 24'159,62 Zählern.

Eine bislang durchwachsene Woche des deutschen Aktienmarktes geht am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz weiter.
Nach dem Anstieg des DAX bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24'000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht die erhofften Impulse geliefert. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich im Handel uneinheitlich.

Der Dow Jones fuhr Verluste ein und ging 0,62 Prozent tiefer bei 48'114,26 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite schaffte es es im späten Verlauf unterdessen auf grünes Terrain und ging mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 23'111,46 Zählern in den Feierabend.

Die wegen des teilweisen Regierungsstillstands (Shutdowns) verzögert vorgelegten Arbeitsmarktdaten für Oktober und November sowie die ebenfalls verzögerten Einzelhandelsdaten waren durchwachsen ausgefallen. An den laut Helaba-Analyst Ralf Umlauf "bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen" dürfte dies aber insgesamt nichts ändern.

"Beschäftigungsrückgang im Oktober überrascht, solide im November", kommentierte Umlauf. Vor allem die Beschäftigungslage im Oktober, die einen deutlichen Stellenabbau zeigte, lasse die Zinssenkung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche gerechtfertigt erscheinen. "Derweil liegt die Arbeitslosenquote ungeachtet des Anstiegs auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau." Am vergangenen Mittwoch hatte die Fed trotz der unklaren Datenlage den Leitzins gesenkt, und dies - trotz hartnäckig hoher Inflation - mit Signalen einer Abkühlung am Jobmarkt begründet.

Mit Blick auf die Einzelhandelsumsätze in der weltgrössten Volkswirtschaft wurde im Oktober eine Stagnation verzeichnet, während Volkswirte ein kleines Plus erwartet hatten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost können zur Wochenmitte Gewinne verzeichnen.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 am Mittwoch um 0,26 Prozent auf 49'512,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite gewann 1,19 Prozent auf 3'870,28 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,91 Prozent auf 25'458,90 Punkte nach oben geht. (MEZ: 09:00)

An den asiatischen Börsen hat sich am Mittwoch im späten Geschäft eine positive Tendenz durchgesetzt. Einige Indizes schlossen auf Tageshoch - angetrieben von einer leichten Erholung der zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte. Die überwiegend schwachen Daten aus den USA lieferten dagegen keine Orientierung, wie bereits an der Wall Street zu erkennen gewesen war. Mit Blick auf den Technologiesektor sprachen Händler von Schnäppchenjägern nach den heftigen Abgaben zuvor. Davon profitierte der zuvor abgestürzte Kospi in Südkorea. Die grundlegenden Sorgen über eine mögliche KI-Blase seien aber nicht ausgeräumt, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

