ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ams-OSRAM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.45 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.93%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: mittags Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SLI präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.25
|SPI-Handel aktuell: So bewegt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|12:07
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:07
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10:47
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.10.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:07
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|7.71
|-6.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:24
|
Jefferies & Company Inc.
Valeo Hold
|13:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|12:07
|
JP Morgan Chase & Co.
ams-OSRAM Neutral
|12:05
|
Bernstein Research
Netflix Outperform
|11:43
|
DZ BANK
Rheinmetall Kaufen
|11:37
|
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight
|11:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight