ams-OSRAM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 11,50 auf 12,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Equal Weight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
10.39 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.50%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
10.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.19%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
09:29
|SIX-Handel SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11:19
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|10.32
|-0.67%
