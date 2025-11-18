ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
8.28CHF
-1.58CHF
-15.99 %
13:42:30
SWX
18.11.2025 12:15:30
ams-OSRAM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie der Konsensschätzungen abgeschnitten, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen liege der Ausblick auf das Schlussquartal klar unter den Erwartungen./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.90 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.21%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
