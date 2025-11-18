Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ams-OSRAM Aktie

18.11.2025

ams-OSRAM Neutral

ams-OSRAM
8.38 CHF -16.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie der Konsensschätzungen abgeschnitten, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen liege der Ausblick auf das Schlussquartal klar unter den Erwartungen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ams-OSRAM AG Neutral
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8.90 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.42 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.21%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

