ams-OSRAM 8.38 CHF -16.93% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie der Konsensschätzungen abgeschnitten, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen liege der Ausblick auf das Schlussquartal klar unter den Erwartungen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:21 / GMT





