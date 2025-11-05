Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’333 0.2%  SPI 17’052 0.1%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’837 -0.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’631 -0.5%  Gold 3’964 0.8%  Bitcoin 82’623 0.3%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenmeinungen 05.11.2025 12:45:00

ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

So schätzen Experten die Entwicklung von ams-OSRAM im Oktober 2025 ein.

ams-OSRAM
10.37 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen

Im Oktober 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der ams-OSRAM-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,40 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ams-OSRAM auf 11,09 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.14,00 CHF26,2413.10.2025
UBS AG14,80 CHF33,4503.10.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ams-OSRAM-Aktie höher: ams-OSRAM erhebt neue Patentklage gegen US-Lichtkonzern
ams-OSRAM-Aktien weiter durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben
ams-OSRAM-Aktie gefragt: Vertrag mit CFO Rainer Irle verlängert

Bildquelle: ah

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten