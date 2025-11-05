ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im Oktober 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der ams-OSRAM-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,40 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ams-OSRAM auf 11,09 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 14,00 CHF 26,24 13.10.2025 UBS AG 14,80 CHF 33,45 03.10.2025

Redaktion finanzen.ch