ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Expertenmeinungen
|
05.11.2025 12:45:00
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
So schätzen Experten die Entwicklung von ams-OSRAM im Oktober 2025 ein.
Im Oktober 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der ams-OSRAM-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 14,40 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von ams-OSRAM auf 11,09 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|14,00 CHF
|26,24
|13.10.2025
|UBS AG
|14,80 CHF
|33,45
|03.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: ah
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Zürich in Grün: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.25
|SLI aktuell: SLI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Handel in Zürich: mittags Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: ams-OSRAM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|SLI aktuell: SLI verliert zum Handelsende (finanzen.ch)