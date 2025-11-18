Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’527 -0.6%  SPI 17’215 -0.6%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’271 -1.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’564 -1.4%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’823 -0.6%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 64.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Nach Kursrutsch: Highland Critical Minerals-Aktie wieder auf Erholungskurs
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Suche...
Plus500 Depot

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.28
CHF
-1.58
CHF
-15.99 %
13:42:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 12:15:05

ams-OSRAM Buy

ams-OSRAM
8.38 CHF -16.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie seiner Schätzungen abgeschnitten, schrieb Janardan Menon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Darunter liege dagegen der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal. Besserung erwartet Menon indes mit einer zyklischen Erholung der Abnehmermärkte in der Auto- und Industriebranche im Jahresverlauf 2026./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ams-OSRAM

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ams-OSRAM-Kurs >5 >15
Fallender ams-OSRAM-Kurs
Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.42 CHF 		Abst. Kursziel*:
66.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
67.06%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse