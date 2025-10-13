ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.58%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
10.10.25
|SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Handel in Zürich: SLI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|SLI-Handel aktuell: SLI am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|11.83
|5.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Outperform
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ams-OSRAM Buy
|09:37
|
Warburg Research
Wacker Neuson Hold
|09:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Hold
|09:24
|
Warburg Research
BASF Hold