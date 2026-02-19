Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 09:18:31

Zurich Insurance Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Einerseits hätten die Jahreszahlen des Versicherers die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Dabei verwies der Analyst vor allem auf das Lebensversicherungsgeschäft, das 2025 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet habe. Andererseits sei das bessere Abschneiden im Nichtlebensversicherungsgeschäft qualitativ relativ schwach. Dort hätten die Margen von geringeren Katastrophenschäden und günstigen Witterungsbedingungen in der Ernteversicherung profitiert./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
562.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
563.24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.68%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse