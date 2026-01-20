Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
563.40CHF
-10.60CHF
-1.85 %
12:36:57
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 11:27:35
Zurich Insurance Buy
Zurich Insurance
566.05 CHF -1.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf Zurich Insurance
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
564.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
566.05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.42%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Zurich geht beim Spezialversicherer Beazley in die Offensive (AWP)
|
19.01.26
|Börse Zürich in Rot: SLI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet (AWP)
|
19.01.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Zurich Insurance-Aktie Hold (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|564.00
|-1.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy