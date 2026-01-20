Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

563.40
CHF
-10.60
CHF
-1.85 %
12:36:57
SWX
20.01.2026 11:27:35

Zurich Insurance Buy

Zurich Insurance
566.05 CHF -1.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einer Mitteilung über ein Kaufangebot für Beazley auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Für Michael Huttner passt der Wettbewerber gut zu dem Schweizer Versicherer. Dessen Geschäft mit Spezialversicherungen würde zulegen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
642.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
564.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
566.05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.42%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

11:27 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
