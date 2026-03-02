Zurich Insurance 537.52 CHF -6.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Er werte sein jüngstes Treffen mit dem Versicherer und dessen Branchenkollegen Beazley positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wie von ihm erhofft hätten beide Unternehmen die Bindung der Mitarbeiter von Beazley mit Blick auf die geplante Übernahme durch Zurich in den Mittelpunkt gestellt./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



