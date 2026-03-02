Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Er werte sein jüngstes Treffen mit dem Versicherer und dessen Branchenkollegen Beazley positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wie von ihm erhofft hätten beide Unternehmen die Bindung der Mitarbeiter von Beazley mit Blick auf die geplante Übernahme durch Zurich in den Mittelpunkt gestellt./rob/gl/jha/;
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
536.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
537.52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.26%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
