Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

555.00
CHF
-13.40
CHF
-2.36 %
21.01.2026
SWX
22.01.2026 07:48:43

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
561.18 CHF 1.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich anlässlich des Übernahmeangebots für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Seine Gespräche mit Investoren deuteten auf einen baldigen Abschluss der Transaktion hin, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewährung operativer Unabhängigkeit für Beazley sei eine entscheidende Voraussetzung für die Zustimmung des Managements und trage dazu bei, das Risiko der Umsetzung mit der Bewertung in Einklang zu bringen./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
555.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
561.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.34%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

