Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich anlässlich des Übernahmeangebots für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Seine Gespräche mit Investoren deuteten auf einen baldigen Abschluss der Transaktion hin, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewährung operativer Unabhängigkeit für Beazley sei eine entscheidende Voraussetzung für die Zustimmung des Managements und trage dazu bei, das Risiko der Umsetzung mit der Bewertung in Einklang zu bringen./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
555.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
561.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.34%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
