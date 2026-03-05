Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Quartalszahlen vorgelegt
|
05.03.2026 06:01:00
Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen
Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert.
Daneben verzeichnete Broadcom im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analystenschätzungen von 19,23 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.
Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ fällt der Kurs der Broadcom-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 316,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
