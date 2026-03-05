Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9068 0.0%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’141 1.0%  Bitcoin 56’651 6.1%  Dollar 0.7796 0.0%  Öl 82.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie: Vertrag mit Avolta vorzeitig verlängert
Bayer-Aktie gefragt: Glyphosat-Deal mit Klägern erhält vorläufige Genehmigung durch Gericht
Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
Suche...
Plus500 Depot

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen vorgelegt 05.03.2026 06:01:00

Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen

Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen

Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert.

Broadcom
244.87 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen
Broadcom erwirtschaftete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 2,02 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Daneben verzeichnete Broadcom im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar - ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der US-Konzern 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analystenschätzungen von 19,23 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen.

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ fällt der Kurs der Broadcom-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 316,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Broadcom oder Berkshire Hathaway: Welche Aktie langfristig bis 2030 vorn liegen könnte
So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Broadcom-Aktie im Minus - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?