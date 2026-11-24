

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,00 EUR 5.278,00 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 8.375,22 EUR 28,98 EUR 753,48 EUR 28,98 EUR 753,48 EUR 28,98 EUR 782,46 EUR 28,98 EUR 782,46 EUR 28,98 EUR 782,46 EUR 28,98 EUR 1.941,66 EUR 28,91 EUR 722,75 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 231,28 EUR 28,91 EUR 202,37 EUR 28,91 EUR 202,37 EUR 28,92 EUR 202,44 EUR 28,95 EUR 28,95 EUR 28,96 EUR 115,84 EUR 28,96 EUR 724,00 EUR 28,96 EUR 724,00 EUR 28,96 EUR 1.158,40 EUR 28,96 EUR 868,80 EUR 28,99 EUR 1.449,50 EUR 28,99 EUR 231,92 EUR 28,98 EUR 608,58 EUR 28,98 EUR 144,90 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 16.112,88 EUR 28,98 EUR 1.014,30 EUR 28,98 EUR 144,90 EUR 28,98 EUR 57,96 EUR 28,98 EUR 1.043,28 EUR 28,98 EUR 666,54 EUR 28,99 EUR 3.478,80 EUR 29,00 EUR 116,00 EUR 29,00 EUR 7.250,00 EUR 29,00 EUR 9.831,00 EUR 28,96 EUR 376,48 EUR 28,96 EUR 202,72 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 5.878,88 EUR 28,94 EUR 347,28 EUR 28,94 EUR 115,76 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 347,28 EUR 28,94 EUR 347,28 EUR 28,94 EUR 318,34 EUR 28,95 EUR 347,40 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 28,95 EUR 28,95 EUR 28,95 EUR 376,35 EUR 28,95 EUR 318,45 EUR 28,95 EUR 347,40 EUR 28,94 EUR 202,58 EUR 28,94 EUR 115,76 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,96 EUR 173,76 EUR 28,95 EUR 839,55 EUR 28,90 EUR 289,00 EUR 28,90 EUR 144,50 EUR 28,90 EUR 289,00 EUR 28,90 EUR 260,10 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 115,60 EUR 28,90 EUR 260,10 EUR 28,90 EUR 260,10 EUR 28,90 EUR 289,00 EUR 28,90 EUR 260,10 EUR 28,94 EUR 173,64 EUR 28,94 EUR 144,70 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 5.267,08 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,94 EUR 115,76 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,94 EUR 86,82 EUR 28,92 EUR 665,16 EUR 28,92 EUR 115,68 EUR 28,92 EUR 5.205,60 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,95 EUR 4.574,10 EUR 28,94 EUR 2.054,74 EUR 28,94 EUR 2.922,94 EUR 28,95 EUR 6.629,55 EUR 28,96 EUR 115,84 EUR 28,97 EUR 28,97 EUR 28,96 EUR 8.427,36 EUR 28,96 EUR 318,56 EUR 28,96 EUR 115,84 EUR 28,96 EUR 28,96 EUR 28,95 EUR 3.358,20 EUR 28,95 EUR 434,25 EUR 28,95 EUR 144,75 EUR 28,93 EUR 376,09 EUR 28,93 EUR 405,02 EUR 28,91 EUR 404,74 EUR 28,91 EUR 144,55 EUR 28,91 EUR 375,83 EUR 28,91 EUR 404,74 EUR 28,91 EUR 115,64 EUR 28,91 EUR 115,64 EUR 28,90 EUR 7.774,10 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 3.236,80 EUR 28,89 EUR 4.015,71 EUR 28,90 EUR 115,60 EUR 28,90 EUR 3.265,70 EUR 28,92 EUR 7.143,24 EUR 28,91 EUR 57,82 EUR 28,91 EUR 4.683,42 EUR 28,91 EUR 115,64 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 3.960,67 EUR 28,84 EUR 1.297,80 EUR 28,84 EUR 115,36 EUR 28,84 EUR 28,84 EUR 28,88 EUR 7.508,80 EUR 28,87 EUR 7.015,41 EUR 28,83 EUR 28,83 EUR 28,83 EUR 115,32 EUR 28,83 EUR 5.131,74 EUR 28,83 EUR 3.776,73 EUR 28,86 EUR 3.030,30 EUR 28,86 EUR 5.310,24 EUR 28,98 EUR 2.811,06 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 29,00 EUR 29.638,00 EUR 29,00 EUR 928,00 EUR 29,00 EUR 1.044,00 EUR 28,99 EUR 2.754,05 EUR 28,99 EUR 3.275,87 EUR 28,81 EUR 115,24 EUR 28,80 EUR 2.505,60 EUR 28,77 EUR 28,77 EUR 28,78 EUR 2.878,00 EUR 28,78 EUR 3.021,90 EUR 28,78 EUR 115,12 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 115,12 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 28,79 EUR 4.635,19 EUR 28,80 EUR 115,20 EUR 28,80 EUR 4.032,00 EUR 28,79 EUR 115,16 EUR 28,79 EUR 28,79 EUR 28,79 EUR 489,43 EUR 28,80 EUR 547,20 EUR 28,80 EUR 28,80 EUR 28,80 EUR 115,20 EUR 28,81 EUR 115,24 EUR 28,79 EUR 2.418,36 EUR 28,79 EUR 978,86 EUR 28,79 EUR 201,53 EUR 28,79 EUR 28,79 EUR 28,79 EUR 748,54 EUR 28,79 EUR 259,11 EUR 28,78 EUR 4.460,90 EUR 28,79 EUR 690,96 EUR 28,80 EUR 14.083,20 EUR 28,81 EUR 2.420,04 EUR 28,81 EUR 720,25 EUR 28,81 EUR 144,05 EUR 28,81 EUR 28,81 EUR 28,82 EUR 4.495,92 EUR 28,82 EUR 691,68 EUR 28,82 EUR 3.890,70 EUR 28,82 EUR 1.008,70 EUR 28,82 EUR 2.709,08 EUR 28,82 EUR 28,82 EUR 28,83 EUR 28,83 EUR 28,86 EUR 2.886,00 EUR 28,84 EUR 374,92 EUR 28,84 EUR 173,04 EUR 28,85 EUR 28,85 EUR 28,85 EUR 5.077,60 EUR 28,85 EUR 6.029,65 EUR 28,86 EUR 5.165,94 EUR 28,86 EUR 606,06 EUR 28,86 EUR 144,30 EUR 28,81 EUR 28,81 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 115,12 EUR 28,79 EUR 2.331,99 EUR 28,79 EUR 115,16 EUR 28,79 EUR 28,79 EUR 28,81 EUR 489,77 EUR 28,83 EUR 4.872,27 EUR 28,84 EUR 4.499,04 EUR 28,82 EUR 3.775,42 EUR 28,84 EUR 4.095,28 EUR 28,85 EUR 1.875,25 EUR 28,85 EUR 115,40 EUR 28,85 EUR 663,55 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 57,72 EUR 28,86 EUR 634,92 EUR 28,86 EUR 6.839,82 EUR 28,86 EUR 7.417,02 EUR 28,88 EUR 4.794,08 EUR 28,88 EUR 490,96 EUR 28,88 EUR 115,52 EUR 28,88 EUR 28,88 EUR 28,88 EUR 5.458,32 EUR 28,88 EUR 490,96 EUR 28,88 EUR 231,04 EUR 28,88 EUR 28,88 EUR 28,90 EUR 12.080,20 EUR 28,90 EUR 15.143,60 EUR 28,98 EUR 11.881,80 EUR 28,98 EUR 9.882,18 EUR 28,99 EUR 9.537,71 EUR 28,97 EUR 6.489,28 EUR 28,99 EUR 3.246,88 EUR 28,97 EUR 8.922,76 EUR 28,98 EUR 115,92 EUR 28,97 EUR 115,88 EUR 28,97 EUR 4.837,99 EUR 28,97 EUR 1.013,95 EUR 28,98 EUR 115,92 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 28,98 EUR 5.738,04 EUR 28,87 EUR 3.724,23 EUR 28,90 EUR 1.271,60 EUR 28,90 EUR 1.040,40 EUR 28,90 EUR 231,20 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 28,90 EUR 953,70 EUR 28,90 EUR 202,30 EUR 28,95 EUR 2.808,15 EUR 28,95 EUR 86,85 EUR 28,95 EUR 5.239,95 EUR 28,96 EUR 5.039,04 EUR 28,96 EUR 6.979,36 EUR 28,95 EUR 5.529,45 EUR 28,99 EUR 1.739,40 EUR 28,99 EUR 115,96 EUR 28,99 EUR 28,99 EUR 28,99 EUR 492,83 EUR 28,99 EUR 1.449,50 EUR 28,96 EUR 492,32 EUR 28,93 EUR 115,72 EUR 28,93 EUR 28,93 EUR 28,91 EUR 115,64 EUR 28,92 EUR 115,68 EUR 28,93 EUR 28,93 EUR 28,98 EUR 115,92 EUR 29,00 EUR 145,00 EUR 29,00 EUR 145,00 EUR 29,00 EUR 145,00 EUR 29,00 EUR 116,00 EUR 29,00 EUR 20.503,00 EUR 29,00 EUR 1.015,00 EUR 29,00 EUR 261,00 EUR 29,00 EUR 232,00 EUR 29,00 EUR 29,00 EUR 29,00 EUR 1.044,00 EUR 29,00 EUR 232,00 EUR 29,00 EUR 261,00 EUR 29,00 EUR 58,00 EUR 29,00 EUR 493,00 EUR 29,00 EUR 116,00 EUR 29,00 EUR 174,00 EUR 29,00 EUR 116,00 EUR 29,00 EUR 551,00 EUR 29,00 EUR 348,00 EUR 29,00 EUR 29,00 EUR 29,00 EUR 493,00 EUR 29,00 EUR 116,00 EUR 29,00 EUR 14.413,00 EUR 29,00 EUR 174,00 EUR 29,00 EUR 24.099,00 EUR 29,00 EUR 14.210,00 EUR 29,00 EUR 2.378,00 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 28,94 EUR 4.225,24 EUR 28,96 EUR 492,32 EUR 28,96 EUR 4.488,80 EUR 28,82 EUR 2.507,34 EUR 28,80 EUR 489,60 EUR 28,81 EUR 4.724,84 EUR 28,87 EUR 28,87 EUR 28,87 EUR 664,01 EUR 28,86 EUR 1.269,84 EUR 28,86 EUR 1.067,82 EUR 28,86 EUR 230,88 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 28,85 EUR 28,85 EUR 28,85 EUR 86,55 EUR 28,86 EUR 2.539,68 EUR 28,87 EUR 115,48 EUR 28,87 EUR 28,87 EUR 28,86 EUR 115,44 EUR 28,86 EUR 28,86 EUR 28,82 EUR 489,94 EUR 28,82 EUR 115,28 EUR 28,82 EUR 28,82 EUR 28,82 EUR 2.276,78 EUR 28,82 EUR 86,46 EUR 28,82 EUR 230,56 EUR 28,82 EUR 28,82 EUR 28,83 EUR 5.362,38 EUR 28,83 EUR 28,83 EUR 28,84 EUR 115,36 EUR 28,85 EUR 1.788,70 EUR 28,85 EUR 115,40 EUR 28,86 EUR 490,62 EUR 28,86 EUR 1.760,46 EUR 28,87 EUR 1.328,02 EUR 28,87 EUR 115,48 EUR 28,88 EUR 8.259,68 EUR 28,87 EUR 3.089,09 EUR 28,88 EUR 115,52 EUR 28,88 EUR 4.591,92 EUR 28,88 EUR 231,04 EUR 28,82 EUR 864,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,92 EUR 625.143,77 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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