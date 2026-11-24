Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Cardano wurde am 23.11.2025 bei 0.4086 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 24’475.59 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0.1480 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’621.56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.78 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0.1431 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.12.2025 bei 0.4697 USD.

Redaktion Finanzen.net