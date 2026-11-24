|Investition im Fokus
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24.11.2026 19:43:08
Wie viel eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor Jahren in Stellar investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Stellar notierte am 23.11.2025 bei 0.2470 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 404.84 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs vom 23.11.2026 gerechnet (0.1297 USD), wäre das Investment nun 52.50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47.50 Prozent verkleinert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 24.11.2026 bei 0.1248 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar liegt derzeit bei 0.2624 USD und wurde am 29.05.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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