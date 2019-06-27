|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.08.2025 16:32:43
Zalando Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul riet am Dienstag nach den Zahlen für das zweite Quartal, Kursrückschläge zum Kauf zu nutzen. Die Wachstumstreiber seien intakt. Das Kundenwachstum des Online-Modehändlers sei solide gewesen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Kaufen
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
22.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
23.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
|
15:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
10:13
|Zalando-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Zalando-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28