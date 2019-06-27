Zalando 21.69 CHF -1.09% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul riet am Dienstag nach den Zahlen für das zweite Quartal, Kursrückschläge zum Kauf zu nutzen. Die Wachstumstreiber seien intakt. Das Kundenwachstum des Online-Modehändlers sei solide gewesen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





