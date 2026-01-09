Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
22.58CHF
-0.10CHF
-0.44 %
09.01.2026
SWX
12.01.2026 07:27:04
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.86 €
|
Abst. Kursziel*:
28.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.77%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
