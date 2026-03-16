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Index-Performance im Fokus 16.03.2026 15:58:25

XETRA-Handel: DAX legt nachmittags zu

XETRA-Handel: DAX legt nachmittags zu

Mit dem DAX geht es heute aufwärts.

SAP
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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.57 Prozent stärker bei 23’582.08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.004 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 23’480.50 Zählern und damit 0.142 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23’447.29 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23’699.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’334.97 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.02.2026, den Stand von 24’800.91 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 24’076.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 22’986.82 Punkten.

Der Index büsste auf Jahressicht 2026 bereits um 3.90 Prozent ein. Bei 25’507.79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’927.55 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 8.38 Prozent auf 32.07 EUR), Siemens Energy (+ 3.68 Prozent auf 149.25 EUR), Bayer (+ 3.42 Prozent auf 39.96 EUR), Vonovia SE (+ 3.13 Prozent auf 24.73 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2.89 Prozent auf 165.65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Beiersdorf (-2.32 Prozent auf 76.62 EUR), Zalando (-1.91 Prozent auf 23.09 EUR), Deutsche Telekom (-1.86 Prozent auf 32.71 EUR), BMW (-1.60 Prozent auf 80.00 EUR) und Scout24 (-1.47 Prozent auf 70.55 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4’429’078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194.328 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

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