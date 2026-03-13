Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe das vergangene Jahr erfreulich zu Ende gebracht, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem liege die Mitte der Zielspanne für 2026 über den Erwartungen. Aktienkurs und Bewertung hätten sich indes in den vergangenen 12 Monaten wegen KI-Sorgen, die anhalten dürften, von der Geschäftsentwicklung abgekoppelt. Doch Zalando nehme in diesem Bereich eine wichtige Rolle ein./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.33 €
|
Abst. Kursziel*:
41.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.27%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt (finanzen.ch)
|
12:19
|Deutsche Bank AG verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
10:52
|Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Zalando-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)