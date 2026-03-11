Zalando 19.65 CHF 7.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Ein Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's dürften den Aktienkurs antreiben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Die strukturellen Probleme bleiben jedoch bestehen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.