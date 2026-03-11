Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
19.44CHF
1.72CHF
9.68 %
10:20:54
SWX
12.03.2026 08:47:03
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Ein Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's dürften den Aktienkurs antreiben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Die strukturellen Probleme bleiben jedoch bestehen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
21.60 €
Abst. Kursziel*:
48.15%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
22.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
44.14%
Analyst Name::
Georgina Johanan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
