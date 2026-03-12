Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Overweight
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.08 €
|
Abst. Kursziel*:
67.57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.22%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung (AWP)
|
12.03.26
|Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Zalando-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|06:42
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|19.44
|9.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|07:29
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|07:24
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|07:12
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|06:57
|
Bernstein Research
BMW Outperform