Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
07.11.2025 07:10:54
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das Wachstumsprofil des Onlinehändlers sei durchaus solide, schrieb Georgina Johanan am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erwartungen an 2026 und 2027 könnten allerdings zu hoch sein. Momentan sei der Bewertungsabschlag gegenüber Inditex aufgrund der Risiken durchaus gerechtfertigt./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.39 €
|
Abst. Kursziel*:
31.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.51%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
