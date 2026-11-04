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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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04.11.2026 13:22:00

Wolters Kluwer Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum des Anbieters von Fachwissen, digitaler Spezial-Software und Dienstleistungen für berufliche Anwender beschleunige sich, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Geschäftsausblick habe das Unternehmen bestätigt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
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Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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