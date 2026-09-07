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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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Lohnende Wolters Kluwer-Anlage? 07.09.2026 10:02:28

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment gewesen.

Wolters Kluwer
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Heute vor 5 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 97.90 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.215 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 703.37 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Anteils am 04.09.2026 auf 68.86 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29.66 Prozent.

Wolters Kluwer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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