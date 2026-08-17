Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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17.08.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37.36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.767 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 69.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’867.77 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.78 Prozent angewachsen.
Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 15.78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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