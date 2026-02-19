NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 107 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zunehmenden Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) bedrohten die Geschäfte des Informationsdienstleisters immer mehr, schrieb Daniel Kerven in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Während der Branchenkollege Relx, dessen Fokus auf Daten und Analysen liege, von KI profitiere, hänge Wolters Kluwer stärker vom Softwaregeschäft ab, welches mehr durch KI gefährdet sei. Kerven sieht bei Relx deutlich bessere organische Wachstumsaussichten, weshalb er dessen Aktie trotz der höheren Bewertung gegenüber Wolters bevorzugt./rob/gl/ag;