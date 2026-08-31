August 2026: So schätzen Experten die Wolters Kluwer-Aktie ein

Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Wolters Kluwer wie folgt eingeschätzt.

3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Wolters Kluwer-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 88,40 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 18,18 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von Wolters Kluwer in Höhe von 70,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 77,00 EUR 9,66 06.08.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 42,41 06.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 73,00 EUR 3,96 06.08.2026 Bernstein Research 105,00 EUR 49,53 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 87,00 EUR 23,90 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch