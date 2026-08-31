Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So schätzen Experten die Wolters Kluwer-Aktie ein
Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Wolters Kluwer wie folgt eingeschätzt.
3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Wolters Kluwer-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 88,40 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 18,18 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von Wolters Kluwer in Höhe von 70,22 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|77,00 EUR
|9,66
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|100,00 EUR
|42,41
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|73,00 EUR
|3,96
|06.08.2026
|Bernstein Research
|105,00 EUR
|49,53
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|87,00 EUR
|23,90
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|06.08.26
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|06.08.26
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|06.08.26
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|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
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|06.08.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|05.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
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|06.08.26
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|UBS AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
|20.02.26
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