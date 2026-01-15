Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 auf "Market-Perform" Euro belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Wolters Kluwer zählen sie zu den Unternehmen, bei denen die Risiken noch nicht vollständig eingepreist seien./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
87.00 €
|
Abst. Kursziel*:
60.92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
87.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.92%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|80.95
|-0.63%
