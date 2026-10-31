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31.10.2026 18:00:38
Wolters Kluwer-Aktie: Was Analysten von Wolters Kluwer erwarten
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Wolters Kluwer-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 108,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,30 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Wolters Kluwer-Aktie von 84,70 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|116,00 EUR
|36,95
|28.10.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|18,06
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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