Wolters Kluwer-Aktie: Was Analysten von Wolters Kluwer erwarten

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Wolters Kluwer-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 108,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,30 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Wolters Kluwer-Aktie von 84,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 116,00 EUR 36,95 28.10.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 18,06 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net