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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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Wolters Kluwer-Investition 14.09.2026 10:02:17

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Wolters Kluwer
65.34 CHF 4.02%
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Vor 10 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 37.29 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 268.168 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 66.24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’763.48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.63 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 14.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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