EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 111.20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Wolters Kluwer-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.899 Wolters Kluwer-Aktien. Die gehaltenen Wolters Kluwer-Aktien wären am 28.08.2026 63.15 EUR wert, da der Schlussstand 70.22 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 36.85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Wolters Kluwer eine Börsenbewertung in Höhe von 15.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch