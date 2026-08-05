NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 71 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Halbjahrs würfen einige Fragen auf, schrieb Adam Berlin am Mittwochabend. An erster Stelle nennt der Experte die Frage nach dem Grund für den Abschwung im Bereich der Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Insgesamt hob er aber seine Schätzungen für den Informationsdienstleister an und trug der geringeren Aktienanzahl Rechnung./ag/ck;