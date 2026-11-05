Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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Wolters Kluwer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Fachverlags und Informationsdienstleisters würden zwar nicht mehr gepreist wie ein niedergeschlagener Medienkonzern, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er sieht aber weiteren Spielraum, denn es laufe aktuell gut und dürfte auch 2027 so weitergehen./ag/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92.38 €
|
Abst. Kursziel*:
13.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
92.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.37%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
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