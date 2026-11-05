Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’011 -0.1%  SPI 21’151 0.0%  Dow 52’912 -0.8%  DAX 26’477 0.2%  Euro 0.9148 -0.3%  EStoxx50 6’262 -0.1%  Gold 4’111 1.2%  Bitcoin 63’568 -3.3%  Dollar 0.8179 0.1%  Öl 97.1 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient
Suche...
ETF Sparplan

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

83.92
CHF
2.56
CHF
3.15 %
15:49:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 14:47:35

Wolters Kluwer Overweight

Wolters Kluwer
84.72 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Fachverlags und Informationsdienstleisters würden zwar nicht mehr gepreist wie ein niedergeschlagener Medienkonzern, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er sieht aber weiteren Spielraum, denn es laufe aktuell gut und dürfte auch 2027 so weitergehen./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
92.38 € 		Abst. Kursziel*:
13.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
92.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.37%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
12:25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen