Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe die Erwartungen an das vergangene Quartal wohl knapp verfehlt und einen erwartungsgemäß konservativen operativen Ergebnisausblick gegeben, schrieb Christopher Horvers am Donnerstagabend zum jüngsten Zwischenbericht. Doch der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Walmart
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 137.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 124.87
Abst. Kursziel*:
9.71%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 124.84
Abst. Kursziel aktuell:
9.74%
Analyst Name::
Christopher Horvers
KGV*:
-
